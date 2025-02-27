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Сбитый прицел канониров. Ноттингем Форест - Арсенал 0:0. Видеообзор матча

Англия

Претенденты на титул снова не забивают

Сбитый прицел канониров. Ноттингем Форест - Арсенал 0:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Арсенал" расписал мировую ничью с "Ноттингем Форест" в выездном поединке 27-го тура английской Премьер-лиги.

За всю игру "лесники" нанесли два удара в створ ворот соперника, "канониры" - лишь один.

Украинский хавбек "Арсенала" Александр Зинченко появился на поле на 70-й минуте.

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АПЛ. 27-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

"Ноттингем Форест" — "Арсенал" 0:0

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