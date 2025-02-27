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Сбитый прицел канониров. Ноттингем Форест - Арсенал 0:0. Видеообзор матча
Претенденты на титул снова не забивают
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" расписал мировую ничью с "Ноттингем Форест" в выездном поединке 27-го тура английской Премьер-лиги.
За всю игру "лесники" нанесли два удара в створ ворот соперника, "канониры" - лишь один.
Украинский хавбек "Арсенала" Александр Зинченко появился на поле на 70-й минуте.
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АПЛ. 27-й тур
Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)
"Ноттингем Форест" — "Арсенал" 0:0
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