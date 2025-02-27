"Продолжим в том же духе". Полузащитник Арсенала поразмышлял после ничьей с Ноттингем Форест

Во время разговора с прессой полузащитник "Арсенала" Жоржиньо заявил, что он остался разочарованным после безголевой ничьей с "Ноттингем Форест"

"Да, это разочаровывает, ведь мы хотели победить. Мы делали все, что могли, создавали моменты, но не смогли выиграть – именно это и расстраивает. Но нужно быть реалистами: это непростой выезд. Здесь побеждали только две команды, и мы могли стать третьей.

Мы контролировали игру, они не создали ничего действительно опасного, лишь искали шансы в контратаках.

Нужно найти способы забивать, создавать больше моментов в штрафной площади, больше бить по воротам. Каждый должен сделать немного больше для команды. У всех есть огромное желание побеждать, все выкладываются по максимуму, и мы продолжим в том же духе", – сказал Жоржиньо.