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"Продолжим в том же духе". Полузащитник Арсенала поразмышлял после ничьей с Ноттингем Форест

Англия
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Разочарован результатом

"Продолжим в том же духе". Полузащитник Арсенала поразмышлял после ничьей с Ноттингем Форест

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во время разговора с прессой полузащитник "Арсенала" Жоржиньо заявил, что он остался разочарованным после безголевой ничьей с "Ноттингем Форест"

"Да, это разочаровывает, ведь мы хотели победить. Мы делали все, что могли, создавали моменты, но не смогли выиграть – именно это и расстраивает. Но нужно быть реалистами: это непростой выезд. Здесь побеждали только две команды, и мы могли стать третьей.
Мы контролировали игру, они не создали ничего действительно опасного, лишь искали шансы в контратаках.

Нужно найти способы забивать, создавать больше моментов в штрафной площади, больше бить по воротам. Каждый должен сделать немного больше для команды. У всех есть огромное желание побеждать, все выкладываются по максимуму, и мы продолжим в том же духе", – сказал Жоржиньо.

Добавим, что сейчас "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 54 очками, отставая от "Ливерпуля" на 13 пунктов. У команды Артеты есть матч в запасе.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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