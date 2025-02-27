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Слот - после 2:0 с Ньюкаслом: Нам есть над чем работать

Англия
Обновлено

Нотки перфекционизма

Слот - после 2:0 с Ньюкаслом: Нам есть над чем работать

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подвел итоги победного матча против "Ньюкасла" (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

"Игра мне понравилась, хотя нам есть над чем работать. Возможно, над концентрацией – это был наш 5 поединок за 15 дней, и несколько раз у нас были небольшие проблемы в игре с мячом. Я не привык видеть такое в исполнении наших футболистов.

Потом мы играли очень хорошо, и не только те, кто был на поле с первых минут, но и вышедшие на замену", – приводит слова Слота BBC.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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