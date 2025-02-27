Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Совладелец Ман Юнайтед хочет подписать звездного форварда
"Красные дьяволы" готовят масштабное обновление состава летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, новый акционер "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф сделал приоритетом усиление атаки и нацелился на Харри Кейна.
Опытный английский форвард, который сейчас выступает за "Баварию", является главной ставкой британского бизнесмена для возрождения "Юнайтед" и возвращения клуба в элиту английского и европейского футбола.
31-летний Кейн уже более десятилетия остается одним из лучших бомбардиров мира. Став легендой "Тоттенхэма", он в августе 2023 года решил перейти в Бундеслигу и сохранил высокий уровень игры.
Заинтересованность "Юнайтед" в Кейне не нова. Клуб уже пытался подписать его ранее, но безуспешно. Однако из-за потребности в топ-форварде вариант с Кейном снова приобретает актуальность. К тому же, его клаусула в "Баварии" снизится до 54 миллионов фунтов, что делает трансфер еще более привлекательным.
Его возможное возвращение в АПЛ станет одной из главных трансферных историй ближайших месяцев, и "Манчестер Юнайтед" приложит все усилия, чтобы подписать одного из лучших нападающих мира.
Добавим, что в этом сезоне на счету 31-летнего Кейна 29 голов и 10 ассистов в 32 матчах за "Баварию" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Лунин – лучший игрок матча против Реал Сосьедада по версии SofaScore
- Кубок короля. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1. Минимальная победа сливочных в первом матче
- Очередной скандал. Заместитель гендира Карпат Авдыш не вернулся в Украину после заграничных сборов
- Ливерпуль определил идеального кандидата на замену Энди Робертсона
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Бенфика вышла в ½ Кубка Португалии, конкурент Трубина снова не пропустил