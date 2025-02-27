Совладелец Ман Юнайтед хочет подписать звездного форварда

Как сообщает издание Fichajes, новый акционер "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф сделал приоритетом усиление атаки и нацелился на Харри Кейна.

Опытный английский форвард, который сейчас выступает за "Баварию", является главной ставкой британского бизнесмена для возрождения "Юнайтед" и возвращения клуба в элиту английского и европейского футбола.

31-летний Кейн уже более десятилетия остается одним из лучших бомбардиров мира. Став легендой "Тоттенхэма", он в августе 2023 года решил перейти в Бундеслигу и сохранил высокий уровень игры.

Заинтересованность "Юнайтед" в Кейне не нова. Клуб уже пытался подписать его ранее, но безуспешно. Однако из-за потребности в топ-форварде вариант с Кейном снова приобретает актуальность. К тому же, его клаусула в "Баварии" снизится до 54 миллионов фунтов, что делает трансфер еще более привлекательным.

Его возможное возвращение в АПЛ станет одной из главных трансферных историй ближайших месяцев, и "Манчестер Юнайтед" приложит все усилия, чтобы подписать одного из лучших нападающих мира.

Добавим, что в этом сезоне на счету 31-летнего Кейна 29 голов и 10 ассистов в 32 матчах за "Баварию" во всех турнирах.