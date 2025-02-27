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Удаление не помешало. Манчестер Юнайтед – Ипсвич 3:2. Видео голов и обзор матча
Помучаться пришлось даже с одним из аутсайдеров
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" с трудом одолел "Ипсвич" в поединке 27-го тура АПЛ.
Несмотря на красную карточку Патрика Доргу и дубль хавбека гостей Джейдена Филоджина, "красные дьяволы" занесли себе в копилку три очка.
Решающий гол за "МЮ" забилл Гарри Магуайр.
Английская Премьер-лига, 27 тур
Манчестер. "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" – "Ипсвич" 3:2
Голы: Морси 22 (автогол), де Лигт 26, Магуайр 47 — Филоджин 4, 45+2
Удаление: Доргу 43
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