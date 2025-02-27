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Удаление не помешало. Манчестер Юнайтед – Ипсвич 3:2. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Помучаться пришлось даже с одним из аутсайдеров

Удаление не помешало. Манчестер Юнайтед – Ипсвич 3:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" с трудом одолел "Ипсвич" в поединке 27-го тура АПЛ.

Несмотря на красную карточку Патрика Доргу и дубль хавбека гостей Джейдена Филоджина, "красные дьяволы" занесли себе в копилку три очка.

Решающий гол за "МЮ" забилл Гарри Магуайр.

Английская Премьер-лига, 27 тур

Манчестер. "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" – "Ипсвич" 3:2

Голы: Морси 22 (автогол), де Лигт 26, Магуайр 47 — Филоджин 4, 45+2

Удаление: Доргу 43

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