Пеп Гвардиола похвалил зимнего новичка Манчестер Сити

Узбекский защитник Абдудкодира Хусанова, который присоединился к клубу в январе, продемонстрировал великолепную игру, помог команде сохранить ворота "сухими" в тяжелой победе над "Тоттенхэмом".

Хусанов поражает Гвардиолу не только своими навыками, но и отношением к игре.

"Он приехал сюда играть в футбол. Что мне нравится - он уже невероятно вписался в раздевалку. Когда с ним говоришь, то он постоянно смеется, но это надежный игрок.

Он очень быстрый, молниеносный, имеет невероятное качество передач. У него есть эта способность разбивать линии. Ему только 20, поэтому ему еще надо прогрессировать.

Люди его обожают. Он молчаливый, не жалуется, очень скромный, и я уверен, что наши болельщики его полюбят. Он спокойно все пережил и справился с тем, что случилось с "Челси". Матчи, которые он провел в последнее время, были действительно очень сильными", - сказал Пеп.