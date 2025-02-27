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Пеп Гвардиола похвалил зимнего новичка Манчестер Сити
Все в клубе любят его
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Узбекский защитник Абдудкодира Хусанова, который присоединился к клубу в январе, продемонстрировал великолепную игру, помог команде сохранить ворота "сухими" в тяжелой победе над "Тоттенхэмом".
Хусанов поражает Гвардиолу не только своими навыками, но и отношением к игре.
"Он приехал сюда играть в футбол. Что мне нравится - он уже невероятно вписался в раздевалку. Когда с ним говоришь, то он постоянно смеется, но это надежный игрок.
Он очень быстрый, молниеносный, имеет невероятное качество передач. У него есть эта способность разбивать линии. Ему только 20, поэтому ему еще надо прогрессировать.
Люди его обожают. Он молчаливый, не жалуется, очень скромный, и я уверен, что наши болельщики его полюбят. Он спокойно все пережил и справился с тем, что случилось с "Челси". Матчи, которые он провел в последнее время, были действительно очень сильными", - сказал Пеп.
Добавим, что после перехода в "Сити" Хусанов провел 6 матчей во всех турнирах, забив 1 гол.
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