Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ассист Миколенко. Брентфорд - Эвертон 1:1. Видео голов и обзор матча
Результативное действие украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брентфорд" сыграл вничью с "Эвертоном" в поединке 27-го тура английской Премьер-лиги.
В концовке первого тайма хозяева открыли счет благодаря усилиям Йоана Висса. Во второй половине встречи паритет был восстановлен. После навеса украинского защитника "ирисок" Виталия Миколенко отличился Джейк О'Брайен.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
АПЛ, 27-й тур
Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)
"Брентфорд" — "Эвертон" 1:1
Голы: Висса (45+4) — О'Брайен (77)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Малиновский отметился первым результативным действием в 2025 году. Но есть нюанс
- Сделали первый шаг на пути к финалу Кубка Испании. Реал Сосьедад – Реал Мадрид 0:1. Обзор матча
- Бенфика вышла в ½ Кубка Португалии, конкурент Трубина снова не пропустил
- Приговор озвучен. Известно, сколько матчей Борнмута Забарный пропустит из-за дисквалификации
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Сроки восстановления Довбика затягиваются, – La Gazzetta dello Sport
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000