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Ассист Миколенко. Брентфорд - Эвертон 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Результативное действие украинца

Ассист Миколенко. Брентфорд - Эвертон 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Брентфорд" сыграл вничью с "Эвертоном" в поединке 27-го тура английской Премьер-лиги.

В концовке первого тайма хозяева открыли счет благодаря усилиям Йоана Висса. Во второй половине встречи паритет был восстановлен. После навеса украинского защитника "ирисок" Виталия Миколенко отличился Джейк О'Брайен.

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АПЛ, 27-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

"Брентфорд" — "Эвертон" 1:1

Голы: Висса (45+4) — О'Брайен (77)

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