Впереди ещё 10 туров. Нападающий Ливерпуля достиг показателей своего лучшего сезона в АПЛ

Нападающий "Ливерпуля" достиг показателей своего лучшего сезона в АПЛ.

Мохамед Салах в матче против "Ньюкасла" отдал 17-й ассист в сезоне. По системе "гол+пас" у египтянина уже 42 результативных действия.

Нападающий достигал таких показателей в своём первом сезоне за "Ливерпуле". Тогда Салах забил 32 гола и отдал 10 результативных передач.

Также Салах возглавляет таблицу бомбардиров в этом сезоне АПЛ, забив 25 голов. У ближайшего преследователя Холанда 20 голов.

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Напомним, что "Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" со счётом 2:0 и продолжает лидировать в турнирной таблице. Обзор матча смотрите на нашем сайте.