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Впереди ещё 10 туров. Нападающий Ливерпуля достиг показателей своего лучшего сезона в АПЛ
Его не остановить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" достиг показателей своего лучшего сезона в АПЛ.
Мохамед Салах в матче против "Ньюкасла" отдал 17-й ассист в сезоне. По системе "гол+пас" у египтянина уже 42 результативных действия.
Нападающий достигал таких показателей в своём первом сезоне за "Ливерпуле". Тогда Салах забил 32 гола и отдал 10 результативных передач.
Также Салах возглавляет таблицу бомбардиров в этом сезоне АПЛ, забив 25 голов. У ближайшего преследователя Холанда 20 голов.
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Напомним, что "Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" со счётом 2:0 и продолжает лидировать в турнирной таблице. Обзор матча смотрите на нашем сайте.
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