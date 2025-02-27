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Рубен Аморим встал на защиту новичка Манчестер Юнайтед после провального матча в АПЛ

Англия

Португалец считает, что каждый футболист может ошибиться во время игры

Рубен Аморим встал на защиту новичка Манчестер Юнайтед после провального матча в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим стал на защиту Патрика Доргу после его провальной игры в матче против "Ипсвича" (3:2). Сперва ошибка 20-летнего датчанина привела к голу, а затем он получил красную карточку.

"Сегодня я не разочарован результатом поединка. Мы одержали вполне заслуженную победу. Конечно, удаление несколько изменило игру, однако наши ребята и болельщики очень помогли команде".

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"Патрик Доргу готов к игре в АПЛ, он доказал это в прошлом матче. Любой футболист может ошибиться, как это было в этот вечер. Он хотел сыграть в мяч. Люди готовы осуждать игроков. На прошлой неделе он был в порядке, однако сегодня они скажут, что он недостаточно опытен, но я так не считаю".

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Напомним, что этой зимой «Манчестер Юнайтед» подписал Патрика Доргу из «Лечче» за 30 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Патрик Доргу
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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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