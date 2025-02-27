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Анге Постекоглу прокомметировал поражение от Манчестер Сити

Англия

Тренер высказал своё мнение

Анге Постекоглу прокомметировал поражение от Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал поражение от "Манчестер Сити".

По словам австралийского специалиста, в начале матча команда была расточительной и нетерпеливой. Во втором тайме команда была лучше, но не забила.

"В первом тайме мы были слишком нетерпеливы, чтобы продвигаться вперёд с мячом. Я думал, что мы были очень расточительны, и в матче с "Сити" это позволило им войти в ритм своей игры. Они могут выбить вас из игры в любой момент, и мы просто не очень хорошо справлялись с этой частью игры. Они забили и имели пару хороших шансов выйти вперёд.

Я определённо чувствовал, что во втором тайме мы доминировали в игре и на поле. Мы были довольно настойчивы, гораздо лучше обращались с мячом и были намного спокойнее, но просто не забили гол и в итоге потерпели неудачу", - сказал Постекоглу.

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Напомним, что "Тоттенхэм" проиграл "Манчестер Сити" со счётом 0:1 и сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице.

Обзор матча смотрите на нашем сайте.

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Анге Постекоглу
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Источник:
Tottenham
Опубликовал: Владислав Прийменко
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