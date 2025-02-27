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Капитан Ливерпуля наслаждается напряженностью в АПЛ

Англия

Лидер мерсисайдцев поделился впечатлениями от текущего сезона

Капитан Ливерпуля наслаждается напряженностью в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк дал комментарий после победы над "Ньюкаслом" (2:0) в АПЛ.

"Я считаю, что мы показали великолепную игру в матче против "Ньюкасла". Это хороший результат. Я очень доволен тем, как мы справились с интенсивным расписанием в течение последних 15 дней, проведя за этот период 5 матчей. Нам было очень трудно, но мы можем наслаждаться этим моментом. Я рад, что мы не пропустили в этом поединке.

Сейчас у нас будет больше времени на отдых, учитывая то, что мы, к сожалению, вылетели из Кубка Англии. Однако мы постараемся подготовиться как можно лучше к нашему матчу против "ПСЖ" в Лиге чемпионов", — добавил Вирджил ван Дейк.

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Напомним, что "ПСЖ" и "Ливерпуль" проведут первую встречу на "Парк де Пренс" в 1/8 финала Лиги чемпионов 5-го марта. Ответный матч на "Энфилде" состоится 11-го числа того же месяца.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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