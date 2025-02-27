Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Ливерпуля наслаждается напряженностью в АПЛ
Лидер мерсисайдцев поделился впечатлениями от текущего сезона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк дал комментарий после победы над "Ньюкаслом" (2:0) в АПЛ.
"Я считаю, что мы показали великолепную игру в матче против "Ньюкасла". Это хороший результат. Я очень доволен тем, как мы справились с интенсивным расписанием в течение последних 15 дней, проведя за этот период 5 матчей. Нам было очень трудно, но мы можем наслаждаться этим моментом. Я рад, что мы не пропустили в этом поединке.
Сейчас у нас будет больше времени на отдых, учитывая то, что мы, к сожалению, вылетели из Кубка Англии. Однако мы постараемся подготовиться как можно лучше к нашему матчу против "ПСЖ" в Лиге чемпионов", — добавил Вирджил ван Дейк.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "ПСЖ" и "Ливерпуль" проведут первую встречу на "Парк де Пренс" в 1/8 финала Лиги чемпионов 5-го марта. Ответный матч на "Энфилде" состоится 11-го числа того же месяца.
Популярное сейчас
- Чемпионское шествие Ливерпуля, новый контракт Бражко и вылет Юве. Главные новости за 26 февраля
- Сделали первый шаг на пути к финалу Кубка Испании. Реал Сосьедад – Реал Мадрид 0:1. Обзор матча
- Бенфика вышла в ½ Кубка Португалии, конкурент Трубина снова не пропустил
- Совладелец Ман Юнайтед может положить конец идеям Рубена Аморима
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Бенфика в ½ кубка страны встретится с командой, которая борется за выживание в 4-м дивизионе