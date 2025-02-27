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Полузащитник Ливерпуля рассказал о забитом голе и ощущениях от матча против Ньюкасла

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Полузащитник Ливерпуля рассказал о забитом голе и ощущениях от матча против Ньюкасла

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ливерпуля" рассказал о забитом голе и ощущениях от матча против "Ньюкасла".

Алексис Мак Аллистер рассказал о матче, отметил командную игру и болельщиков на "Энфилде".

"Мне нравится играть с этими игроками. Я думаю, они потрясающие, не только Собослаи и Гравенберх, но и Ватару Эндо, Кёртис Джонс и Харви Эллиотт. Они действительно хорошие игроки. Мы работаем очень усердно и знаем, что те, кто не играет, тоже подталкивают нас. Это действительно важно

Сегодня вингеры пасовали мяч, и мы этим тоже очень довольны. Это был хороший гол, я его еще не пересматривал, но самое главное, что мы победили. Возможно, это была игра, отличающаяся от той, которую мы ожидали, поскольку "Ньюкасл" не прессинговал, как обычно. Команда отреагировала очень хорошо и сыграла в ту игру, в которую мы должны были играть.

Это было действительно хорошо. Мы любим играть в футбол. Самое главное, что мы набрали семь очков в последних трех играх — это действительно хорошо.

Все видят, что мы чувствуем себя сильными на "Энфилде", потому что болельщики с нами, и мы это действительно чувствуем. Это очень приятно. Мы хотим быть сильнее здесь и знаем, что у нас есть их поддержка", - сказал Мак Аллистер.

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Напомним, в матче против "Ньюкасла" Мак Аллистер забил второй гол "Ливерпуля" после передачи Мохамеда Салаха. Это его третий гол за английский клуб.

Обзор матча смотрите на нашем сайте.

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Ливерпуль Ньюкасл Алексис Мак Аллистер
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Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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