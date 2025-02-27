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"Это было бы неплохо". Гвардиола назвал приоритетную цель для Манчестер Сити на этот сезон

Англия

Испанец верит в то, что «горожане» смогут вернуться на свой привычный уровень

"Это было бы неплохо". Гвардиола назвал приоритетную цель для Манчестер Сити на этот сезон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями о результатах его команды.

"В этом сезоне мы уже никогда не сможем быть командой старого образца! Раньше мы играли намного лучше, мы были сильнее... Но я уверен в том, что мы вернемся. Сейчас у нас очень молодая команда. Возможно, летом к клубу присоединятся еще несколько молодых игроков, которые станут лидерами в следующие несколько лет. Было бы неплохо, если бы мы попали в Лигу чемпионов на следующий сезон. Это был бы хороший результат".

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Отметим, что на данный момент "Манчестер Сити" находится на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков по итогам 27 сыгранных туров в чемпионате Англии.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
BeanymanSports
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
27.02.2025 в 14:10
Лысый аферист решил заниматься разводом доверчивых людей и дальше
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
27.02.2025 в 14:10
Лысый аферист решил заниматься разводом доверчивых людей и дальше
Ответить
1
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