"Это было бы неплохо". Гвардиола назвал приоритетную цель для Манчестер Сити на этот сезон

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями о результатах его команды.

"В этом сезоне мы уже никогда не сможем быть командой старого образца! Раньше мы играли намного лучше, мы были сильнее... Но я уверен в том, что мы вернемся. Сейчас у нас очень молодая команда. Возможно, летом к клубу присоединятся еще несколько молодых игроков, которые станут лидерами в следующие несколько лет. Было бы неплохо, если бы мы попали в Лигу чемпионов на следующий сезон. Это был бы хороший результат".