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"Это было бы неплохо". Гвардиола назвал приоритетную цель для Манчестер Сити на этот сезон
Испанец верит в то, что «горожане» смогут вернуться на свой привычный уровень
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями о результатах его команды.
"В этом сезоне мы уже никогда не сможем быть командой старого образца! Раньше мы играли намного лучше, мы были сильнее... Но я уверен в том, что мы вернемся. Сейчас у нас очень молодая команда. Возможно, летом к клубу присоединятся еще несколько молодых игроков, которые станут лидерами в следующие несколько лет. Было бы неплохо, если бы мы попали в Лигу чемпионов на следующий сезон. Это был бы хороший результат".
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Отметим, что на данный момент "Манчестер Сити" находится на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков по итогам 27 сыгранных туров в чемпионате Англии.
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