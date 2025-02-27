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Ливерпуль и Ньюкасл нацелились на вундеркинда из Серии A

Англия

Он переехал в Италию лишь зимой

Ливерпуль и Ньюкасл нацелились на вундеркинда из Серии A

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Согласно информации от источников издания CaughtOffside, "Ливерпуль" и "Ньюкасл" внимательно следят за молодой звездой Ассане Диао, несмотря на его недавний переход в "Комо".

19-летний вингер, который в январе перебрался из "Бетиса" за 12 миллионов евро, молниеносно начал свою карьеру в Серии А, забив четыре гола в первых четырех матчах.

Испанец сенегальского происхождения представлял Испанию на различных юношеских уровнях. Во время выступлений в Ла Лиге он привлек внимание "Брентфорда", но остался в Испании до зимнего трансферного окна, когда перебрался под руководство Сеска Фабрегаса в "Комо".

По информации источников, интерес "Ливерпуля" к Диао связан с неопределенностью будущего Мохамеда Салаха. Если Салах уйдет, клуб столкнется с серьезной кадровой проблемой на правом фланге атаки. Поэтому руководство "красных" активно ищет потенциальную замену, и Диао является одним из кандидатов.

"Ньюкасл" тоже ищет усиление для правого фланга после ухода Мигеля Альмирона. Команда Эдди Хау стремится сохранить атакующий потенциал и рассматривает позицию правого вингера как приоритетную для усиления.

Добавим, что в целом Диао успел сыграть 8 матчей за "Комо" во всех турнирах, забив 5 голов.

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Ливерпуль Ньюкасл Комо (Италия)
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Алексей Полищук
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