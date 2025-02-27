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Грэм Поттер рассказал об отношении руководства Вест Хэма и о давлении на него

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Грэм Поттер рассказал об отношении руководства Вест Хэма и о давлении на него

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер рассказал об отношении руководства "Вест Хэма" и о давлении на него.

По словам Поттера, совет директоров понимает ситуацию и доверяет ему.

"Совет директоров очень амбициозен. Очевидно, что так и должно быть, потому что мы в "Вест Хэме". Они также понимают, какой сезон у нас был, учитывая, что я пришёл в середине сезона и всё, что с этим связано.

На мой взгляд, нам просто нужно сосредоточиться на следующем матче и постараться набрать как можно больше очков. Это должно быть нашей целью — попытаться выиграть следующую игру и посмотреть, к чему это приведёт.

Нужно провести много матчей, каждая игра в Премьер-лиге — это тяжёлая борьба, нет лёгких матчей, нет лёгких побед, поэтому нужно бороться за всё, и я думаю, что это хороший настрой для нас в будущем" , — сказал Поттер.

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Тренер отреагировал на давление клуба на него.

"Это давление — это азарт, это возможность, это потенциал, это то, ради чего вы выполняете свою работу, это то, ради чего мы здесь", - сказал Поттер.

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Напомним, что Грэм Поттер возглавил "Вест Хэм" 9 января 2025 года. Сейчас английский клуб на 16-м месте в турнирной таблице.

Ближайший матч лондонский клуб проведёт с "Лестером" 27 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Грэм Поттер
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Источник:
Eurosport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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