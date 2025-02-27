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Грэм Поттер рассказал об отношении руководства Вест Хэма и о давлении на него
Такое тоже бывает
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер рассказал об отношении руководства "Вест Хэма" и о давлении на него.
По словам Поттера, совет директоров понимает ситуацию и доверяет ему.
"Совет директоров очень амбициозен. Очевидно, что так и должно быть, потому что мы в "Вест Хэме". Они также понимают, какой сезон у нас был, учитывая, что я пришёл в середине сезона и всё, что с этим связано.
На мой взгляд, нам просто нужно сосредоточиться на следующем матче и постараться набрать как можно больше очков. Это должно быть нашей целью — попытаться выиграть следующую игру и посмотреть, к чему это приведёт.
Нужно провести много матчей, каждая игра в Премьер-лиге — это тяжёлая борьба, нет лёгких матчей, нет лёгких побед, поэтому нужно бороться за всё, и я думаю, что это хороший настрой для нас в будущем" , — сказал Поттер.
Тренер отреагировал на давление клуба на него.
"Это давление — это азарт, это возможность, это потенциал, это то, ради чего вы выполняете свою работу, это то, ради чего мы здесь", - сказал Поттер.
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Напомним, что Грэм Поттер возглавил "Вест Хэм" 9 января 2025 года. Сейчас английский клуб на 16-м месте в турнирной таблице.
Ближайший матч лондонский клуб проведёт с "Лестером" 27 февраля в 22:00 по киевскому времени.
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