Футбольный агент требует от бывшей генеральной директрисы Челси почти 3 миллиона фунтов

Как сообщает издание Daily Mail, судебный процесс между агентом Саифом Руби и бывшим директором "Челси" Мариной Грановской набирает обороты. Дело, которое касается перехода Курта Зума в "Вест Хэм", завтра рассмотрит Высокий суд Лондона.

Руби требует от Грановской выплатить ему комиссию, которую он, по его словам, должен был получить за переход Зума в 2021 году. Грановская занимала ключевую роль в структуре клуба во время правления Романа Абрамовича и, по мнению агента, сыграла роль в невыплате ему причитающихся средств.

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"Челси" продал Зума "Вест Хэму" за 29,1 миллиона фунтов. По правилам ФИФА, агент, представляющий продавца, имеет право получить до 10% суммы трансфера, то есть почти 3 миллиона фунтов в этом случае. Ожидается, что завтра суд определит, будет ли дело продолжено в Высоком суде, или его передадут на арбитраж Футбольной ассоциации (FA)

"Челси" уже доказал, что любые претензии к клубу должны решаться арбитражем FA. Но Грановская покинула "Челси" в 2022 году, а значит, она больше не является участником Футбольной ассоциации.

Адвокаты Руби утверждают, что это позволяет продолжить рассмотрение дела в Высоком суде, а не передавать его на арбитраж. Если суд поддержит сторону Руби, Грановская может быть вынуждена раскрыть детали сделки по Зума, а также документы, которые до сих пор оставались конфиденциальными. Это также может обязать "Челси" предоставить суду информацию, которую тот сочтет релевантной для дела.