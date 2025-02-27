Манчестер Сити официально объявил о присоединении к клубу талантливого аргентинского хавбека

"Манчестер Сити" официально объявил о присоединении к клубу талантливого аргентинского полузащитника.

В сообщении на сайте клуба говорится о том, что 19-летний Клаудио Эчеверри, который подписал контракт с "Манчестер Сити" еще в январе 2024 года, оставшись в аренде в "Ривер Плейт" на год, впервые присоединился к основной команде "горожан".

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Напомним, что контракт Клаудио Эчеверри с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. 19-летний аргентинский футболист станет частью команды Пепа Гвардиолы до конца текущего сезона и останется в клубе в дальнейшем.