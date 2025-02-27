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Манчестер Сити официально объявил о присоединении к клубу талантливого аргентинского хавбека
Перспективный игрок провел прошлый год в аренде в своем родном клубе
Фото - Manchester City FC
"Манчестер Сити" официально объявил о присоединении к клубу талантливого аргентинского полузащитника.
В сообщении на сайте клуба говорится о том, что 19-летний Клаудио Эчеверри, который подписал контракт с "Манчестер Сити" еще в январе 2024 года, оставшись в аренде в "Ривер Плейт" на год, впервые присоединился к основной команде "горожан".
Welcome, Claudio ???? pic.twitter.com/VrLcxJhwU7— Manchester City (@ManCity) February 27, 2025
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Напомним, что контракт Клаудио Эчеверри с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. 19-летний аргентинский футболист станет частью команды Пепа Гвардиолы до конца текущего сезона и останется в клубе в дальнейшем.
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