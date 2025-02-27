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Полузащитник Реала прокомментировал полученную травму

Англия

Футболист написал об этом в соцсетях

Полузащитник Реала прокомментировал полученную травму

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реала" Дани Себальос прокомментировал полученную травму в матче против "Реал Сосьедада".

Игрок сожалеет, что не сможет помочь команде в важной части сезона, но пообещал вернуться сильнее.

"Очень грустно, что я не смогу помочь своей команде в этот очень важный период сезона. И очень грустно, что пришлось остановиться на том, что я считал лучшим моментом в своей жизни...

Но футбол — он такой, он не всегда простой и гораздо менее справедливый. Поэтому я должен встретить это с силой, желанием бороться и уверенностью, что вернусь еще сильнее.

Это еще не конец. Я переживал и худшие времена. Спасибо за такую ​​любовь… Скоро увидимся, раньше, чем вы думаете

HALA MADRID!", - написал Себальос.

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После кубкового матча с "Реал Сосьедадом" полузащитник покидал поле в слезах. Себальос вылетел приблизительно на 2 месяца.

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Реал (Мадрид) Дани Себальос
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Источник:
Daniel Ceballos
Опубликовал: Владислав Прийменко
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