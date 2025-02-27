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Полузащитник Реала прокомментировал полученную травму
Футболист написал об этом в соцсетях
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Дани Себальос прокомментировал полученную травму в матче против "Реал Сосьедада".
Игрок сожалеет, что не сможет помочь команде в важной части сезона, но пообещал вернуться сильнее.
"Очень грустно, что я не смогу помочь своей команде в этот очень важный период сезона. И очень грустно, что пришлось остановиться на том, что я считал лучшим моментом в своей жизни...
Но футбол — он такой, он не всегда простой и гораздо менее справедливый. Поэтому я должен встретить это с силой, желанием бороться и уверенностью, что вернусь еще сильнее.
Это еще не конец. Я переживал и худшие времена. Спасибо за такую любовь… Скоро увидимся, раньше, чем вы думаете
HALA MADRID!", - написал Себальос.
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После кубкового матча с "Реал Сосьедадом" полузащитник покидал поле в слезах. Себальос вылетел приблизительно на 2 месяца.
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