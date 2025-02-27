Полузащитник Реала прокомментировал полученную травму

Полузащитник "Реала" Дани Себальос прокомментировал полученную травму в матче против "Реал Сосьедада".

Игрок сожалеет, что не сможет помочь команде в важной части сезона, но пообещал вернуться сильнее.

"Очень грустно, что я не смогу помочь своей команде в этот очень важный период сезона. И очень грустно, что пришлось остановиться на том, что я считал лучшим моментом в своей жизни...

Но футбол — он такой, он не всегда простой и гораздо менее справедливый. Поэтому я должен встретить это с силой, желанием бороться и уверенностью, что вернусь еще сильнее.

Это еще не конец. Я переживал и худшие времена. Спасибо за такую ​​любовь… Скоро увидимся, раньше, чем вы думаете

HALA MADRID!", - написал Себальос.