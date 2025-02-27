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Ман Сити может перехватить трансферную цель Арсенала

Англия

Хотят подписать нового вратаря

Ман Сити может перехватить трансферную цель Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает CaughtOffside, одним из вариантов для "Сити" является вратарь "Порту" Диогу Кошта - переговоры с ним уже начались. Также в шорт-листе клуба есть голкипер "Эспаньола" Хоан Гарсия.

Гарсия является трансферной целью "Арсенала", который прошлым летом был близок к его подписанию, но сделка сорвалась. "Канониры" до сих пор заинтересованы в 23-летнем вратаре, но конкуренция со стороны "Манчестер Сити" может стать для них проблемой.

На данный момент основным вариантом для "Сити" является Кошта, но "Бавария" также активно борется за португальца. Если мюнхенцы сделают более выгодное предложение, "Сити" может переключиться на Гарсию.

"Арсенал" надеется сохранить свои шансы на подписание испанца, но выбор "Сити" выглядит более привлекательным - даже после неудачного сезона команда Гвардиолы остается претендентом на большие трофеи, а потенциальный уход Эдерсона может гарантировать Гарсии больше игрового времени на "Этихаде".

Добавим, что в этом сезоне Гарсия провел 25 матчей за "Эспаньол" во всех турнирах, пропустив 36 голов и 4 раза сохранив свои ворота "сухими".

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Алексей Полищук
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