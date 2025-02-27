Челси готовит 80 миллионов евро за звезду Бундеслиги

Как сообщает издание Fichajes, лондонский клуб внимательно следит за одной из главных молодых звезд "Боруссии" - Джейми Байно-Гиттенсом. Английский вингер, который стал ключевым игроком в составе немецкой команды и привлек внимание топовых европейских клубов.

Однако именно "Челси" выглядит наиболее решительным и готовым сделать официальное предложение. "Синие" уже предложили 80 миллионов евро, чтобы подписать 20-летнего вингера, однако дортмундцы не планируют легко отпускать его. Известный своей жесткой трансферной политикой, немецкий клуб оценил Байно-Гиттенса в 100 миллионов.

Ожидается, что переговоры могут активизироваться в ближайшие недели, ведь "синие" не исключают возможности улучшить свое предложение, чтобы убедить "Боруссию".

Добавим, что в этом сезоне на счету 20-летнего англичанина 11 голов и 4 ассиста в 35 матчах за "Боруссию" во всех турнирах.