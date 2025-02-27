Манчестер Юнайтед готовит предложение об обмене на подписание Осимхена

"Манчестер Юнайтед" хочет усилить свою команду, по информации Calciomercato, готов сделать предложение "Наполи" по трансферу Виктора Осимхена.

"Красные дьяволы" не желают платить полную сумму отступных за нигерийского форварда, которая составляет 75 миллионов евро. Зато "Манчестер Юнайтед" планирует предложить "Наполи" 40 миллионов евро плюс нападающего Расмуса Хейлунда.

Осимхен, который сейчас выступает на правах аренды за "Галатасарай", в текущем сезоне забил 14 голов в 19 матчах турецкой Суперлиги и 6 мячей в 7 поединках Лиги Европы.