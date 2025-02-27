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Манчестер Юнайтед готовит предложение об обмене на подписание Осимхена

Англия

Об этом пишет Calciomercato

Манчестер Юнайтед готовит предложение об обмене на подписание Осимхена

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" хочет усилить свою команду, по информации Calciomercato, готов сделать предложение "Наполи" по трансферу Виктора Осимхена.

"Красные дьяволы" не желают платить полную сумму отступных за нигерийского форварда, которая составляет 75 миллионов евро. Зато "Манчестер Юнайтед" планирует предложить "Наполи" 40 миллионов евро плюс нападающего Расмуса Хейлунда.

Осимхен, который сейчас выступает на правах аренды за "Галатасарай", в текущем сезоне забил 14 голов в 19 матчах турецкой Суперлиги и 6 мячей в 7 поединках Лиги Европы.

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Наполи Манчестер Юнайтед Виктор Осимхен Расмус Хейлунд
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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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