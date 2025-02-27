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Рубен Аморим рассказал, почему заменил Гарначо в конце первого тайма
Посмотрим, чем это закончится
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал, почему заменил Гарначо в конце первого тайма.
По словам португальского тренера, он ощущал, что команда контролирует игру и выбор пал на аргентинского футболиста.
"Мы думали, что будем играть в схеме 5-3-1. Это риск, потому что Гарначо — единственный, кто может играть в быстрый футбол один на один. Но я чувствовал, что команда в порядке, контролирует игру и почти в перерыве.
Затем мы сделали замену. Нам нужно было выбрать кого-то, кто выйдет. Это был мой выбор", - сказал Аморим.
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Гарначо заменили за две минуты до перерыва. Патрик Доргу получил красную карточку и на поле появился защитник Нуссаира Мазрауи. Нападающий сразу отправился в туннель, вместо скамейки запасных.
Вместо того чтобы занять своё место на скамейке запасных в отвратительно дождливый вечер в Манчестере, Гарначо направился прямиком в туннель и больше не появлялся.
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