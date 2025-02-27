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Тренер Арсенала высказался о восстановлении Сака и Мартинелли
Я не думаю, что они вернутся раньше международной паузы, нет (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что вингеров Букайо Сака и Габриэля Мартинелли не будет в составе "канониров" как минимум до апреля. Оба игрока продолжают восстанавливаться после травм.
"Я не думаю, что они вернутся раньше международной паузы, нет. Давайте посмотрим, как они будут восстанавливаться в течение следующих нескольких недель, чтобы также сделать правильные шаги.
Они отсутствовали долгое-долгое время, поэтому нам придется их интегрировать, возможно, постепенно. Они хорошо восстанавливаются, но им еще далеко до возвращения".
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