  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Арсенала высказался о восстановлении Сака и Мартинелли
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Арсенала высказался о восстановлении Сака и Мартинелли

Англия
Обновлено

Я не думаю, что они вернутся раньше международной паузы, нет (с)

Тренер Арсенала высказался о восстановлении Сака и Мартинелли

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что вингеров Букайо Сака и Габриэля Мартинелли не будет в составе "канониров" как минимум до апреля. Оба игрока продолжают восстанавливаться после травм.

"Я не думаю, что они вернутся раньше международной паузы, нет. Давайте посмотрим, как они будут восстанавливаться в течение следующих нескольких недель, чтобы также сделать правильные шаги.

Они отсутствовали долгое-долгое время, поэтому нам придется их интегрировать, возможно, постепенно. Они хорошо восстанавливаются, но им еще далеко до возвращения".

Читайте такжеМан Сити может перехватить трансферную цель Арсенала
По теме
yellow-arrow
Арне Слот высказался о чемпионском титуле Ливерпуля
yellow-arrow
"Он должен продолжать в том духе", - капитан Ливерпуля рассказал о нападающем команды
yellow-arrow
Лондонские топ-клубы готовы перехватить главную трансферную цель Астон Виллы на лето
Арсенал (Лондон) Микель Артета Габриель Мартинелли Букайо Сака
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости