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Следует традициям. Пеп Гвардиола рассказал, что говорил защитнику Тоттенхэма

Англия

Продолжает давать советы

Следует традициям. Пеп Гвардиола рассказал, что говорил защитнику Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Пеп Гвардиола, тренирующий "Манчестер Сити", рассказал, что говорил защитнику "Тоттенхэма" после очного матча.

Во втором тайме после финального свистка Пеп Гвардиола направился к Спенсу, вышедшему на 67-й минуте второго тайма. В трансляции был заметен разговор между ними.

Гвардиола рассказал, о чём беседовал с защитником.

"Почему ты так много бегаешь? Тебе нужно быть спокойнее", - посоветовал испанский тренер.

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"Тоттенхэм" уступил "Манчестер Сити" со счётом 0:1. Единственный гол забил нападающий "горожан" Эрлинг Холанд.

Лондонский клуб после матча занимает 13-е место с 33-мя очками.

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Пеп Гвардиола Эррол Спенс
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Источник:
TalkSport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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