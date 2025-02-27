Следует традициям. Пеп Гвардиола рассказал, что говорил защитнику Тоттенхэма

Пеп Гвардиола, тренирующий "Манчестер Сити", рассказал, что говорил защитнику "Тоттенхэма" после очного матча.

Во втором тайме после финального свистка Пеп Гвардиола направился к Спенсу, вышедшему на 67-й минуте второго тайма. В трансляции был заметен разговор между ними.

Гвардиола рассказал, о чём беседовал с защитником.

"Почему ты так много бегаешь? Тебе нужно быть спокойнее", - посоветовал испанский тренер.

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"Тоттенхэм" уступил "Манчестер Сити" со счётом 0:1. Единственный гол забил нападающий "горожан" Эрлинг Холанд.

Лондонский клуб после матча занимает 13-е место с 33-мя очками.