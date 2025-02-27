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Следует традициям. Пеп Гвардиола рассказал, что говорил защитнику Тоттенхэма
Продолжает давать советы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола, тренирующий "Манчестер Сити", рассказал, что говорил защитнику "Тоттенхэма" после очного матча.
Во втором тайме после финального свистка Пеп Гвардиола направился к Спенсу, вышедшему на 67-й минуте второго тайма. В трансляции был заметен разговор между ними.
Гвардиола рассказал, о чём беседовал с защитником.
"Почему ты так много бегаешь? Тебе нужно быть спокойнее", - посоветовал испанский тренер.
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"Тоттенхэм" уступил "Манчестер Сити" со счётом 0:1. Единственный гол забил нападающий "горожан" Эрлинг Холанд.
Лондонский клуб после матча занимает 13-е место с 33-мя очками.
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