Известны кандидаты на роль спортивного директора Арсенала

Известны кандидаты на должность спортивного директора в лондонском "Арсенале".

Согласно информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, руководство "канониров" планирует назначить нового спортивного директора уже в марте. Среди претендентов, с которыми ведут переговоры или которых рассматривают на эту роль называют Джейсона Айто, Дэна Эшворта, Андреа Берта, Роберто Олабе и Тьяго Скуро.

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Процесс продолжается, и владельцы клуба постепенно сужают круг претендентов перед окончательным выбором. Известно, что Луиш Кампуш, который работает стратегическим советником "ПСЖ", не входит в их планы.

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Напомним, что 46-летний Эду Гаспар, который был спортивным директором "Арсенала" с ноября 2022 года, покинул клуб в конце прошлого года ради работы в мультиклубной структуре Эвангелоса Маринакиса, который является владельцем "Ноттингема".