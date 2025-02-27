"Я приблизился к своей мечте". Эчеверри поделился эмоциями от перехода в Манчестер Сити

Аргентинский полузащитник Клаудио Эчеверри официально представлен как игрок "Манчестер Сити". Молодой талант поделился своими эмоциями от перехода в английский гранд.

"Я не могу выразить, насколько я счастлив быть здесь, в Манчестере, и наконец-то иметь возможность называть себя игроком "Сити"

Моей мечтой было играть за одну из лучших команд Европы. Сегодня я приблизился к этой мечте. Манчестер Сити - одна из лучших в мире. Они не только выигрывают трофеи, они так красиво играют. Они являются примером для всех, показывая людям, как надо играть в футбол", - сказал Эчеверри.