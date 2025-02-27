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"Я приблизился к своей мечте". Эчеверри поделился эмоциями от перехода в Манчестер Сити

Англия

Эчеверри недавно официально подписал контракт с Сити

"Я приблизился к своей мечте". Эчеверри поделился эмоциями от перехода в Манчестер Сити

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Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Аргентинский полузащитник Клаудио Эчеверри официально представлен как игрок "Манчестер Сити". Молодой талант поделился своими эмоциями от перехода в английский гранд.

"Я не могу выразить, насколько я счастлив быть здесь, в Манчестере, и наконец-то иметь возможность называть себя игроком "Сити"

Моей мечтой было играть за одну из лучших команд Европы. Сегодня я приблизился к этой мечте. Манчестер Сити - одна из лучших в мире. Они не только выигрывают трофеи, они так красиво играют. Они являются примером для всех, показывая людям, как надо играть в футбол", - сказал Эчеверри.

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Манчестер Сити Клаудио Эчеверри
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