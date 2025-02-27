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Лондонские топ-клубы готовы перехватить главную трансферную цель Астон Виллы на лето
Этот нападающий должен стать заменой для Джона Дурана
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонские топ-клубы готовы перехватить главную цель "Астон Виллы" на летнее трансферное окно.
По информации от источников издания CaughtOffside, руководство "вилланов" внимательно наблюдает за прогрессом 20-летнего Саму Омородиона из "Порту".
Также известно, что за молодым и перспективным испанцем также следит "Арсенал", "Челси" и "Вест Хэм", которые готовы побороться за его подписание. Серьезным препятствием для клубов может стать его завышенный ценник. Прошлым летом Омородион перебрался в Португалию, покинув мадридский "Атлетико" за 15 миллионов евро.
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В этом сезоне Саму Омородион забил 19 голов и отдал три результативные передачи в 31 матче за "Порту" во всех турнирах. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.
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