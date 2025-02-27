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"Он должен продолжать в том духе", - капитан Ливерпуля рассказал о нападающем команды
Оптимистично
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Ливерпуля" рассказал о нападающем команды
Защитник Вирджил Ван Дейк сказал, что Дарвин Нуньес должен работать в полную силу и продолжать в том духе
"Каждый должен играть важную роль. Я уже говорил об этом после "Виллы", что каждый должен играть важную роль. Мы все здесь вместе, и нам нужен каждый, и он является важной частью нашей команды, и когда он выходит на поле, он должен оказать положительное влияние.
Это больше зависело и зависит от него, и я думаю, что сегодня он показал великолепную реакцию, когда, начал работать в полную силу. Это должно быть минимум, и он это знает, и он должен продолжать в том же духе", - сказал капитан.
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Напомним, что в матче против "Ньюкасла" Дарвин Нуньес вышел на 87-й минуте и результативными действиями не отметился.
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