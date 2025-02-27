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Арне Слот высказался о чемпионском титуле Ливерпуля

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Не стоит загадывать

Арне Слот высказался о чемпионском титуле Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался о чемпионском титуле клуба.

По словам нидерландского специалиста, в команде не думают о долгосрочной перспективе, а нацелены на ближайшие матчи.

"Нам ещё далеко идти, впереди 10 игр. В марте мы сыграем только один матч в Премьер-лиге, две важные игры против "Пари Сен-Жермен", затем, конечно, будет финал Кубка, международный перерыв, так что мы не думаем о долгосрочной перспективе.

Я знаю, и игроки знают, насколько сложной будет игра в Лиге чемпионов — они в той же форме, что и мы, вряд ли проиграют. Это будет сложная задача для обеих команд.

Сейчас у игроков несколько выходных, а потом мы будем больше думать о "ПСЖ", чем о таблице Премьер-лиги", - сказал Слот.

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Напомним, первый матч с "ПСЖ" английская команда сыграет 5 марта.

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Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
SkySports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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