Вингер Реала не хочет уходить в аренду из Реала: либо основной состав, либо трансфер

Турецкий талант Арда Гюлер, который присоединился к "Реалу" летом 2023 года, не намерен покидать клуб на правах аренды.

Недавно появились слухи о возможной аренде Гюлера, но издание Relevo опровергло эту информацию. По их данным, футболист не хочет уходить в аренду. Арда настроен либо стать ключевым игроком "сливочных", либо покинуть команду.

Гюлер в текущем сезоне сыграл 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.