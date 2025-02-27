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Вингер Реала не хочет уходить в аренду из Реала: либо основной состав, либо трансфер

Англия

Об этом пишет издание Relevo

Вингер Реала не хочет уходить в аренду из Реала: либо основной состав, либо трансфер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Турецкий талант Арда Гюлер, который присоединился к "Реалу" летом 2023 года, не намерен покидать клуб на правах аренды.

Недавно появились слухи о возможной аренде Гюлера, но издание Relevo опровергло эту информацию. По их данным, футболист не хочет уходить в аренду. Арда настроен либо стать ключевым игроком "сливочных", либо покинуть команду.

Гюлер в текущем сезоне сыграл 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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