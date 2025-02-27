Фавориты на победу в АПЛ хотят переманить к себе ключевого хавбека Барселоны

"Арсенал" и "Ливерпуль" хотят переманить к себе ключевого полузащитника "Барселоны".

Как сообщает издание Fichajes, 27-летний Френки де Йонг является одним из кандидатов на усиление полузащиты "канониров", в то время как "Ливерпуль" также хотел бы усилить состав своей команды футболистом сборной Нидерландов. Учитывая то, что "сине-гранатовые" до сих пор не продлили с ним сотрудничество, они могли бы продать своего игрока за 75 миллионов евро.

Напомним, что действующий контракт Френки де Йонга с "Барселоной" действует до конца июня 2026 года.

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В текущем сезоне Френки де Йонг принял участие в 26 матчах в составе "блаугранас" во всех турнирах, отметившись двумя голами и одним ассистом. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 45 миллионов евро.