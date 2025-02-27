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После случая с Ливерпулем. Манчестер Сити аннулировал сотни билетов фанатам Плимута

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После случая с Ливерпулем. Манчестер Сити аннулировал сотни билетов фанатам Плимута

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"Манчестер Сити" аннулировал сотни билетов фанатам "Плимута".

После того как "Плимут" распродал свои 7800 билетов, болельщики клуба покупали билеты на сектора хозяев. "Горожане" написали болельщикам, с зарегистрированным адресом в районе Плимута и которые ранее не покупали билеты, что им вернут деньги.

В клубе сообщают, что они провели тщательный анализ покупателей билетов, чтобы снизить риск того, что болельщики из других команд окажутся на домашней половине стадиона.

Сотрудники обнаружили менее 250 билетов, которые были куплены людьми в радиусе 30 миль от Плимута, ранее не посещавшим матчи.

"Манчестер Сити" принял такое решение, когда в сети появилось видео, на котором стюарды выводят предполагаемого фаната "Ливерпуля" с домашней трибуны во время воскресного матча. Также замечали на домашней трибуне болельщиков "Реала" в матче плей-офф Лиги Чемпионов.

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Напомним, что "Манчестер Сити" сыграет с "Плимутом" в субботу 1 марта. Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени.

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Источник:
DailyMail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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