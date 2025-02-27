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Салах прокомментировал свои шансы на получение Золотого мяча в 2025 году

Англия
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Игрок поделился своими мыслями

Салах прокомментировал свои шансы на получение Золотого мяча в 2025 году

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал свои шансы на получение "Золотого мяча" в 2025 году.

"Давайте выиграем АПЛ и Лигу чемпионов, и тогда увидим".

Добавим, что Салах в текущем сезоне сыграл 39 поединков, в которых забил 30 голов и отдал 22 результативные передачи.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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