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Салах прокомментировал свои шансы на получение Золотого мяча в 2025 году
Игрок поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал свои шансы на получение "Золотого мяча" в 2025 году.
"Давайте выиграем АПЛ и Лигу чемпионов, и тогда увидим".
Добавим, что Салах в текущем сезоне сыграл 39 поединков, в которых забил 30 голов и отдал 22 результативные передачи.
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