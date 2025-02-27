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Форвард Ливерпуля стал отцом: в семье футболиста пополнение
В семье уругвайского футболиста родилась дочь
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес поделился радостной новостью: он стал отцом.
В семье уругвайского футболиста родилась дочь, которую назвали Изабелла.
Счастливый отец сообщил об этом событии в своем Instagram, опубликовав фотографию новорожденной дочери с подписью: "Ребенок нашей мечты! 07.02.2025 Изабелла".
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