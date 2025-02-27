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Форвард Ливерпуля стал отцом: в семье футболиста пополнение

Англия

В семье уругвайского футболиста родилась дочь

Форвард Ливерпуля стал отцом: в семье футболиста пополнение

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес поделился радостной новостью: он стал отцом.

В семье уругвайского футболиста родилась дочь, которую назвали Изабелла.

Счастливый отец сообщил об этом событии в своем Instagram, опубликовав фотографию новорожденной дочери с подписью: "Ребенок нашей мечты! 07.02.2025 Изабелла".

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