Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Серии А работает потенциальный тренер Манчестер Сити, – Il Messaggero
Но у кандидата нет достижений на этой позиции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Комо" Сеск Фабрегас, который в прошлом защищал цвета лондонского "Арсенала", может вернуться в чемпионат Англии.
Как сообщает Il Messaggero, "Манчестер Сити" рассматривает его кандидатуру в случае досрочного ухода Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера.
Летом 2022 года испанец присоединился к "Комо", в котором провел свой последний сезон в игровой карьере. После этого он работал ассистентом в тренерском штабе и исполняющим обязанности главного наставника, а позже ему доверили эту позицию. Сейчас ломбардийцы занимают 13-ю строчку в итальянском первенстве.
Популярное сейчас
- Цыганык: Каладзе и в Динамо был очень понтовый, он очень любил деньги
- Умер победитель Лиги чемпионов в составе Реала. Ему не было даже 50-ти
- Динамо сделало предложение турецкому клубу по вингеру
- Таловеров и тренер-беженец спасают Плимут от вылета из Чемпионшипа. Что это за клуб и почему их называют Пилигримы
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Трамп хотел отменить визит Зеленского, но изменил решение после разговора с Макроном, - французские СМИ