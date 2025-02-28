Арсенал приближается к трансферу норвежского таланта

Как сообщает журналист Стив Кей, "Арсенал" значительно опережает другие клубы в борьбе за подписание полузащитника "Русенборга" Сверре Нюпана.

18-летним норвежцем активно интересуются "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Астон Вилла", но "Арсенал" уже предложил ему пятилетний контракт и согласовал личные условия. Нюпан еще не принял окончательного решения, однако ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Норвежец настроен присоединиться именно к "Арсеналу". Микель Артета представил ему четкий план развития, который очень заинтересовал полузащитника. "Тоттенхэм" и "Астон Вилла" также представили собственные проекты, но игрок считает, что "Арсенал" является лучшим вариантом для него. Важную роль в его выборе сыграл соотечественник Мартин Эдегор, с которым его часто сравнивают.

"Арсенал" – единственный клуб, который уже сделал конкретное предложение. Оно может составлять 15 миллионов евро. Если сделка состоится, она станет самой дорогой продажей в истории "Русенборга", превзойдя трансфер Йона Карью в "Валенсию" за 8,5 миллионов евро в 2000 году.

Добавим, что в прошлом году Сверре Нюпан забил 8 голов и отдал 10 ассистов в 33 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.