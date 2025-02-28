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Сделали результат в первом тайме. Вест Хэм - Лестер 2:0. Видео голов и обзор матча
У Ван Нистелроя проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" уверенно обыграл "Лестер" в 27-м туре английской Премьер-лиги.
Победу подопечным Грэма Поттера принесли забитый мяч Томаша Соучек и автогол Янника Вестергора.
Это четвертое поражение подряд для "Лестера" в чемпионате.
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АПЛ, 27-й тур
Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)
"Вест Хэм" — "Лестер" 2:0
Голы: Соучек (21), Вестергор (43, автогол)
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