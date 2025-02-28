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Сделали результат в первом тайме. Вест Хэм - Лестер 2:0. Видео голов и обзор матча

Англия

У Ван Нистелроя проблемы

Сделали результат в первом тайме. Вест Хэм - Лестер 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вест Хэм" уверенно обыграл "Лестер" в 27-м туре английской Премьер-лиги.

Победу подопечным Грэма Поттера принесли забитый мяч Томаша Соучек и автогол Янника Вестергора.

Это четвертое поражение подряд для "Лестера" в чемпионате.

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АПЛ, 27-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

"Вест Хэм" — "Лестер" 2:0

Голы: Соучек (21), Вестергор (43, автогол)

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