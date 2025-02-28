Ван Нистелрой - после очередного поражения Лестера: Мы вновь поднимемся

Наставник "Лестера" Руд Ван Нистелрой надеется на лучшие результаты своих подопечных в недалеком будущем.

Вчера "лисы" уступили "Вест Хэму" (0:2) в 27-м туре АПЛ.

"Мы вновь поднимемся. Мы все еще в этой борьбе (за выживание - прим.), математически мы еще в ней, и мы продолжаем бороться, пока можем.

Мы знаем ситуацию, видим таблицу и знаем, как быстро может измениться футбол.

Надо понимать, что сегодня борьба была только в одном тайме, и этого недостаточно. Я видел два разных тайма. Первый тайм, где мы пытались не проиграть, и второй, где мы пытались выиграть", - сказал Ван Нистелрой.