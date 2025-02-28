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Ван Нистелрой - после очередного поражения Лестера: Мы вновь поднимемся
Пока ситуация неудовлетворительная
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Наставник "Лестера" Руд Ван Нистелрой надеется на лучшие результаты своих подопечных в недалеком будущем.
Вчера "лисы" уступили "Вест Хэму" (0:2) в 27-м туре АПЛ.
"Мы вновь поднимемся. Мы все еще в этой борьбе (за выживание - прим.), математически мы еще в ней, и мы продолжаем бороться, пока можем.
Мы знаем ситуацию, видим таблицу и знаем, как быстро может измениться футбол.
Надо понимать, что сегодня борьба была только в одном тайме, и этого недостаточно. Я видел два разных тайма. Первый тайм, где мы пытались не проиграть, и второй, где мы пытались выиграть", - сказал Ван Нистелрой.
На данный момент "Лестер" находится на 19-м месте в турнирной таблице, отставая от 17-й строчки на 5 очков.
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