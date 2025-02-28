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Ван Нистелрой - после очередного поражения Лестера: Мы вновь поднимемся

Англия
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Пока ситуация неудовлетворительная

Ван Нистелрой - после очередного поражения Лестера: Мы вновь поднимемся

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Лестера" Руд Ван Нистелрой надеется на лучшие результаты своих подопечных в недалеком будущем.

Вчера "лисы" уступили "Вест Хэму" (0:2) в 27-м туре АПЛ.

"Мы вновь поднимемся. Мы все еще в этой борьбе (за выживание - прим.), математически мы еще в ней, и мы продолжаем бороться, пока можем.

Мы знаем ситуацию, видим таблицу и знаем, как быстро может измениться футбол.

Надо понимать, что сегодня борьба была только в одном тайме, и этого недостаточно. Я видел два разных тайма. Первый тайм, где мы пытались не проиграть, и второй, где мы пытались выиграть", - сказал Ван Нистелрой.

На данный момент "Лестер" находится на 19-м месте в турнирной таблице, отставая от 17-й строчки на 5 очков.

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АПЛ Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лестер Сити Руд ван Нистелрой
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Александр Бураков
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