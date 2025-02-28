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Челси будет искать нового вратаря этим летом

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Уже определили трех потенциальных кандидатов

Челси будет искать нового вратаря этим летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В "Челси" решили, что пришло время усилить вратарскую позицию после нестабильной игры Роберта Санчеса в этом сезоне.

Лондонцы планируют расстаться с испанским голкипером в ближайшее трансферное окно и уже определили трех потенциальных кандидатов на замену. Руководство считает, что недостаток надежности в воротах стал хронической проблемой, поэтому ищет окончательное решение для укрепления последней линии. Филип Йоргенсен, который также претендовал на эту позицию, не смог полностью убедить клуб, особенно после последних ошибок, которые стоили команде важных очков.

Одним из главных кандидатов является Барт Вербругген из "Брайтона" - его умение играть ногами и уверенность на линии ворот соответствуют требованиям клуба. К тому же, его кандидатуру уже рассматривали в "Челси" до перехода в его нынешний клуб.

В Италии "Челси" пристально следит за Зионом Судзуки, вратарем "Пармы", и Марко Карнезекки из "Аталанты". Оба уже доказали свою надежность в Серии А и имеют качества, необходимые для адаптации к Премьер-лиге.

Напомним, что Роберт Санчес перешел в "Челси" из "Брайтона" в 2023 году.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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