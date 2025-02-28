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Атакующий хавбек Челси получил еще один приз лучшему футболисту АПЛ

Англия

Специальная награда

Атакующий хавбек Челси получил еще один приз лучшему футболисту АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Атакующий хавбек "Челси" получил очередной приз лучшему футболисту АПЛ.

22-летний Коул Палмер стал лучшим футболистом 2024 года в Английской Премьер-лиге по версии London Football Awards. Эта премия вручается игрокам, которые выступают только за лондонские клубы. Главной целью во время церемонии награждения является благотворительная составляющая.

В прошлом сезоне Коул Палмер забил 25 голов и отдал 15 ассистов в 46 матчах во всех турнирах за "Челси".

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
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