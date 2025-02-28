Атакующий хавбек Челси получил еще один приз лучшему футболисту АПЛ

Атакующий хавбек "Челси" получил очередной приз лучшему футболисту АПЛ.

22-летний Коул Палмер стал лучшим футболистом 2024 года в Английской Премьер-лиге по версии London Football Awards. Эта премия вручается игрокам, которые выступают только за лондонские клубы. Главной целью во время церемонии награждения является благотворительная составляющая.

Cole Palmer has won Player of the Year at the @TheLFAOfficial! ???????? pic.twitter.com/U20CNX526o — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 27, 2025

В прошлом сезоне Коул Палмер забил 25 голов и отдал 15 ассистов в 46 матчах во всех турнирах за "Челси".

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.