Атакующий хавбек Челси получил еще один приз лучшему футболисту АПЛ

Атакующий хавбек "Челси" получил очередной приз лучшему футболисту АПЛ.

22-летний Коул Палмер стал лучшим футболистом 2024 года в Английской Премьер-лиге по версии London Football Awards. Эта премия вручается игрокам, которые выступают только за лондонские клубы. Главной целью во время церемонии награждения является благотворительная составляющая.

Cole Palmer has won Player of the Year at the @TheLFAOfficial! ???????? pic.twitter.com/U20CNX526o