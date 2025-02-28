Ливерпулю нужен форвард: Нуньес и Жота не дают стабильности

Кажется "Ливерпуль" снова нашел свою игру и последние встречи это лишний раз подтверждают. После досадных ничьих с "Эвертоном" (2:2) и "Астон Виллой" (2:2) даже самые преданные фанаты начали подозревать, что спад их команды случился в самый неподходящий момент. Но если немного глубже копнуть, то можно разглядеть, что в одной встрече сильно "помог" арбитр, а во второй Нуньес "изумительно" пробил по воротам в одном из эпизодов. Это ни в коем не случае не отговорки. Каждый матч уникален и понятное дело, что где-то есть доля везения и так далее.

Но вот весь футбольный мир затаил дыхании в преддверии игр против "Манчестер Сити" и "Ньюкасла". Это были два восхитительных матча с непростыми соперниками. Хоть фанаты "Ливерпуля" и не любят таких высказываний, но если смотреть объективно – команда Слота уступала по всем показателям "горожанам". Но это не помешало им выиграть и не пропустить (0:2). А вот что касается "Ньюкасла", то там абсолютно без шансов. Тренерский штаб предпринял довольно странное решение по Исаку и решил поберечь его на кубковую встречу.

Только сейчас почему-то мы начинаем слышать о невероятной защите, которую построил Клопп. По правде говоря истинные ценители футбола знали это еще с прошлого сезона и просто ждали, когда же они наберут свою праймовую форму. Что касается обороны, то здесь вопросов не так много. Безусловно есть позиции, которые требуют усиления, но не так критично как атака. Нуньес в игре против "Астон Виллы" в очередной раз напомнил о необходимости покупки нападающего. Эпизод Дарвина по xG (ожидаемые голы) превзошел совокупный показатель команды соперника.

Слабая выносливость

Жота – прекрасный игрок, но имеет свои недостатки, как и любой другой. В случаи с португальцем – это его физическая форма. Слот неоднократно заявлял, что Жота может отыгрывать не более 60 минут на поле. Тренер прекрасно знает слабые стороны своих игроков и старается выйти из ситуации с тем, что имеет. Если обратить внимание на последние игры португальца, то можно заметить его особенность идеально вписываться после выхода на замену. Учитывая физическую форму игрока – Слот вынужден держать его на скамейке запасных или же выпускать с первых минут, но при этом быть готовым, что Жота сыграет не более часа.



Идеальным примером станет игра с "Ноттингемом" в середине января. Тогда "Ливерпуль" ехал брать реванш, хотя мало кто в это верил. Хоть команда Слота упустила возможность забрать три очка, но речь сейчас пойдет не об этом. В основном составе тренер предпочел выпустить Диаса на позиции форварда, но игра не шла. Все кардинально поменялось спустя час игры. Слот провел двойную замену и на поле оказались Цимикас и Жота. Следующим эпизодом после выхода на поле был угловой "Ливерпуля". Свежий защитник пошел подавать и своим первым касанием отправил мяч точно на Диогу. Жота тут же отправил мяч в сетку ворот и парни поставили очередной рекорд для своей команды. Это был самый быстрый гол + ассист после выхода на замену в истории футбола.

Перед важной игрой против "горожан" португалец сказал тренеру, что не готов играть, так как не полностью восстановился. В очередной раз Слот вынужден был выпускать Диаса как чистого форварда, так как Гакпо тоже оказался не готов. Все это безусловно влияет на игру. От матча к матчу тренерский штаб занимается не тем, чем должен. Когда команда рассчитывает на несколько турниров за сезон – такая физическая форма недопустима.

Дарвин Нуньес

Уругваец не реализовал стопроцентный момент, выйдя на замену в матче против "Виллы", и этот промах так сильно на него повлиял, что он фактически выпал из игры. Это привело к крайне редкому публичному упреку со стороны Слота.

"Я могу принять любой промах, особенно от игрока, который забил два важных гола в ворота "Брентфорда" и отличился в матче против "Виллы" дома. Все форварды упускают моменты – это нормально", – сказал главный тренер "Ливерпуля".

Дарвин является неплохим футболистом, но его проблема заключается в том, что он не уровень "Ливерпуля". В своей время он дорого обошелся команде, которая заплатила за него аж 80 млн евро. Один из фактов про Нуньеса – это его просевшая результативность после перехода. В свой праймовый сезон перед уходом из "Бенфики" он забил 26 голов, а вот за три сезона в "Ливерпуле" его показатель составил 24 мяча. Один из факторов – это психологическое состояние нападающего, о котором неоднократно высказывался Слот. В частности после игры, где Дарвин не попал в пустые ворота.

"Но что мне было сложнее принять – это его поведение после промаха. Думаю, он слишком зациклился на этой ошибке, из-за чего уже не был тем Дарвином, которого мы привыкли видеть – тем, кто выкладывается на поле и помогает команде. Он слишком разочаровался после упущенного момента, и, возможно – хотя мы никогда не узнаем наверняка – именно поэтому он оказался на долю секунды медленнее в следующем эпизоде". "Дело не в самом моменте, а в том, что происходило следующие 20 минут. Мне хотелось бы поговорить с ним именно об этом".

Почему Диас не подходит?

Как бы там Диас не смотрелся на позиции нападающего – он номинальный левый вингер. Он идеально вписывается в схему, где он ответственен за свой фланг. Он правша и если посмотреть тепловую карту колумбийца, то мы увидим, что более 80% ударов были нанесены после смешение с левого фланга в центр. Помимо всего вышеперечисленного футболист имеет точный длинный и короткий пас, что естественно является преимуществом вингеров.

К Диасу нет претензий от слова совсем. Слот неоднократно отмечал универсальность игрока. Но проблема заключается еще в том, что за футболистам охотятся топ клубы европейских чемпионатов. Основным претендентом выступает "Барселона", которая как раз таки хочет использовать колумбийца на позиции нападающего. Но "Ливерпулю" нужен форвард другого плана, а главное – это номинальность позиции.

Главный претендент

В прошлом месяце сообщалось, что Слот считает Александра Исака идеальным нападающим для своей команды – и у этих слухов есть все основания. Сейчас, пожалуй, не найдется тренера, который отказался бы видеть шведа в своем составе. Да и "Ньюкасл Юнайтед" не особо желает расставаться со своей звездой, но реалии таковы, что футболисту нужен рост. После одного из успешных и голевых матчей шведа руководство заявило о ценнике в 175 млн евро. Безусловно это завышенный прайс и единственным кто сможет его осилить будут клубы из Саудовской Аравии.

Накануне визита "Ньюкасла" на "Энфилд" Слот даже поправил журналиста, который заявил, что Исак находится "в хорошей форме". "Думаю, это преуменьшение", – ответил бывший наставник "Фейеноорда" на предматчевой пресс-конференции. – "Он в отличной форме!" И так практически с тех пор, как в последний раз играл против "Ливерпуля".

Уже второй сезон к ряду Исак демонстрирует свое превосходство на фоне многих форвардов АПЛ. На текущий момент он третий в турнирной таблице бомбардиров. Единственным аргументом против, который высказывают тренера команд является травматичность игрока. Селекционные отделы и руководители клубов переживают о том, что могут отдать немалые деньги, а футболист подведет их в самый ответственный момент. По правде говоря швед уже не первый сезон доказывает, что может играть на высоком уровне в самой сильной лиге в Европе.

Отпугивает цена

Однако одно дело – хотеть Исака, а совсем другое – подписать его. Для начала, "Арсенал" отчаянно нуждается в бомбардире даже больше, чем "Ливерпуль", и их странное нежелание приобрести классического форварда может дорого обойтись в третьей подряд гонке за титул. Но складывается впечатление, что в клубе есть некое наплевательское отношение к усилению важной позиции. Руководство хочет титулы в виде АПЛ и ЛЧ, но при этом не хочется тратиться. Артета в свое время также в основном говорит о полузащитниках и его интерес проявляется к Субименди. Так что еще непонятно будет ли конкуренция со стороны канонирова в следубщее трансферное окно.

Конечно, "сороки" не хотят терять своего ведущего центрфорварда, находящегося на пике карьеры. Но клуб уже столкнулся с серьезными ограничениями со стороны правил Премьер-лиги о прибыли и устойчивости, из-за чего минувшим летом им даже пришлось рассматривать продажу Энтони Гордона в "Ливерпуль". Также есть обоснованные опасения, что если "Ньюкасл" не пробьется в Лигу чемпионов на следующий сезон, им придется расстаться с кем-то из лидеров.

Не стоит забывать, что "Ливерпуль" практически не тратил деньги прошлым летом и усилился лишь одним футболистом, за которого заплатили 12 млн евро. Так что финансы в команде точно присутствуют, а после победы в АПЛ и выступления в плей-офф Лиги чемпионов так тем более. Плюс не стоит забывать о предложении из Саудовской Аравии в размере 88 млн евро за Дарвина Нуньеса. Если "Ньюкасл Юнайтед" адекватно оценит своего игрока, то "Ливерпуль" с удовольствием заберет его в первую же неделю после открытия окна.

Наследие

Слот не раз подчеркивал, что его не расстроило относительно спокойное трансферное окно прошлым летом, ведь он знал, что его предшественник Юрген Клопп оставил ему качественный состав. Так и оказалось. Благодаря грамотным перестановкам, таким как использование Райана Гравенберха на позиции опорника и перевод Коди Гакпо на левый фланг, где он чувствует себя комфортнее, Слот создал команду, которая всерьез претендует на титул АПЛ. Кроме того, "Ливерпуль" вполне способен на глубокий проход в Лиге чемпионов.

Однако в ряде ключевых позиций у "Красных" по-прежнему недостаточно игроков мирового класса. Примечательно, что Слот уже заявил: этим летом клуб проведет серьезную трансферную кампанию вне зависимости от того, останутся ли Салах, ван Дейк и Александер-Арнольд, у которых истекают контракты. Ожидается, что, как минимум, "Ливерпуль" наконец решит давние проблемы с левым защитником и центральным оборонцем.

Но последние месяцы четко показали: Слоту также нужен новый форвард. Встреча с "Ман Сити" доказала, что по тем или иным причинам он не может рассчитывать ни на Жоту, ни на Нуньеса. Конечно, Робертсон был прав: тот матч действительно прошел почти идеально. Как, впрочем, и весь сезон "Ливерпуля" в целом. Но очевидно, что команде есть куда расти – и это даже хорошо.

Слот готов выиграть чемпионат с составом, который ему оставил Клопп. Представьте, чего он сможет добиться, когда команда будет построена под его стиль – особенно если в ней появится лучший нападающий АПЛ.

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