  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль зафиксировал рекордные убытки за сезон 2023/24
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль зафиксировал рекордные убытки за сезон 2023/24

Англия

Известно, сколько заплатили Клоппу

Ливерпуль зафиксировал рекордные убытки за сезон 2023/24

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В отчете за 2024 финансовый год "Ливерпуль" зафиксировал рекордные убытки до налогообложения в размере 57 миллионов фунтов.

Общий доход за год вырос на 20 миллионов фунтов и достиг рекордных 614 млн, поскольку "Ливерпуль" выиграл Кубок Карабао и занял третье место в Премьер-лиге. Однако отсутствие Лиги чемпионов привело к снижению дохода от медиа-права на 38 млн, а расходы клуба продолжили расти.

Например, фонд заработной платы увеличился с 373 млн до 386 млн, а общие административные расходы выросли с 562 млн до 600 млн. Банковский долг же уменьшился на 10 млн и сейчас составляет 116 млн.

Также стало известно, что Юрген Клопп и его тренерский штаб (в частности, Пеп Лейндерс, Петер Кравец, Витор Матос, Джон Ахтерберг, Джек Робинсон, Андреас Корнмайер и Андреас Шлумбергер) получили компенсации на 9,6 миллионов фунтов за досрочное прекращение контрактов.

Добавим, что предыдущие крупнейшие убытки "Ливерпуля" до налогообложения составляли 49,4 млн фунтов и были объявлены в 2012 году.

Читайте такжеСалах рассказал о своих отношениях с Юргеном Клоппом
По теме
yellow-arrow
Ключевой нападающий Ливерпуля может покинуть клуб летом
yellow-arrow
Тоттенхэм хочет подписать молодую звезду Серии А
yellow-arrow
Ливерпулю нужен форвард: Нуньес и Жота не дают стабильности
Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости