Ливерпуль зафиксировал рекордные убытки за сезон 2023/24

В отчете за 2024 финансовый год "Ливерпуль" зафиксировал рекордные убытки до налогообложения в размере 57 миллионов фунтов.

Общий доход за год вырос на 20 миллионов фунтов и достиг рекордных 614 млн, поскольку "Ливерпуль" выиграл Кубок Карабао и занял третье место в Премьер-лиге. Однако отсутствие Лиги чемпионов привело к снижению дохода от медиа-права на 38 млн, а расходы клуба продолжили расти.

Например, фонд заработной платы увеличился с 373 млн до 386 млн, а общие административные расходы выросли с 562 млн до 600 млн. Банковский долг же уменьшился на 10 млн и сейчас составляет 116 млн.

Также стало известно, что Юрген Клопп и его тренерский штаб (в частности, Пеп Лейндерс, Петер Кравец, Витор Матос, Джон Ахтерберг, Джек Робинсон, Андреас Корнмайер и Андреас Шлумбергер) получили компенсации на 9,6 миллионов фунтов за досрочное прекращение контрактов.

Добавим, что предыдущие крупнейшие убытки "Ливерпуля" до налогообложения составляли 49,4 млн фунтов и были объявлены в 2012 году.