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Тоттенхэм хочет подписать молодую звезду Серии А

Англия

Но надо помнить о мадридском Реале

Тоттенхэм хочет подписать молодую звезду Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм Хотспур" настроен усилить свою команду перед следующим сезоном и определил Нико Паса одной из приоритетных целей

Лондонский клуб под руководством Анге Постекоглу планирует сделать существенное предложение, чтобы обеспечить подписание молодого полузащитника, который привлек внимание нескольких европейских клубов благодаря своим выступлениям в Серии А.

Пас блеснул в этом сезоне в составе "Комо", где стал ключевым игроком в схеме Сеска Фабрегаса. Его прогресс не остался незамеченным, и хотя "Комо" хотел бы его удержать, растущий интерес других клубов делает дальнейшее пребывание в Италии маловероятным.

Однако решающее слово в его будущем остается за "Реалом", который сохраняет за собой опцию выкупа игрока. Хотя Пас мечтает вернуться на "Сантьяго Бернабеу", высокая конкуренция в составе мадридцев, в частности с такими игроками, как Браим Диас и Арда Гюлер, может ограничить его игровое время.

Добавим, что в этом сезоне 20-летний Пас забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 24 матчах за "Комо" во всех турнирах.

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Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Комо (Италия) Нико Пас
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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