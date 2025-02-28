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Ключевой нападающий Ливерпуля может покинуть клуб летом
Его будущее в команде под вопросом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой нападающий "Ливерпуля" может покинуть клуб во время летнего трансферного окна.
Согласно информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, существует большая вероятность того, что Дарвин Нуньес покинет команду летом. Несмотря на интерес от "Аль-Насра" в январе, 25-летний уругваец остался в "Ливерпуле", впрочем его будущее в команде обсуждается на уровне руководства "красных" на протяжении последних месяцев.
Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.
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В этом сезоне Дарвин Нуньес забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 36 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 65 миллионов евро.
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