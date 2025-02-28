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Маркус Рашфорд размышляет о полноценном переходе в Астон Виллу

Англия

На это решение повлиял Унаи Эмери

Маркус Рашфорд размышляет о полноценном переходе в Астон Виллу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает The Sun, Маркус Рашфорд готов отказаться от мечты о выступлениях за рубежом после того, как всерьез задумался над тем, чтобы остаться в "Астон Вилле" на постоянной основе.

После интереса со стороны "Барселоны", "Боруссии Дортмунд" и "Ювентуса" Рашфорд в конце концов перешел в "Астон Виллу" на правах аренды на шесть месяцев. Соглашение содержит опцию выкупа за 40 миллионов фунтов.

Рашфорд был поражен Унаи Эмери и считает, что именно он способен возродить его карьеру в Премьер-лиге и сборной Англии.

Кроме того, Рашфорд уже успел положительно зарекомендовать себя в "Вилле", что повышает вероятность его выкупа. Он впечатлил своих новых партнеров, тренера и болельщиков, а также демонстрирует высокую отдачу на тренировках - аспект, который стал проблемным во время его пребывания в "МЮ".

Добавим, что 27-летний вингер уже успел отыграть 5 матча за "Астон Виллу" во всех турнирах, отдав 2 ассиста.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Маркус Рашфорд
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Алексей Полищук
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