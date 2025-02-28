Игрок Вест Хэма не отпраздновал гол в ворота Лестера из уважения к бывшему владельцу клуба

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Томаш Соучек рассказал, почему он решил не праздновать гол в ворота "Лестера" (2:0) в матче 27-го тура АПЛ.

"Я подумал, что мое традиционное празднование (полет вертолета) будет неуместным, если я это сделаю в матче против «Лестера». Вы знаете, что их владелец погиб в авиакатастрофе. Я хотел отпраздновать гол с командой, но я хотел выразить уважение к нашим соперникам", — приводит слова Соучека издание The Athletic.

Интересно, что благодаря голу в этой игре Томаш Соучек стал лишь вторым футболистом в истории АПЛ, который отметился забитым мячом в два разных года на свой день рождения. Таким образом он повторил своеобразное достижение Тедди Шерингема.

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Всего на счету 30-летнего чешского полузащитника в этом сезоне 6 голов и один ассист в 25 матчах чемпионата Англии.