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Арсенал провел переговоры с лидером Баварии насчет потенциального трансфера

Англия

Но есть еще один заинтересованный клуб

Арсенал провел переговоры с лидером Баварии насчет потенциального трансфера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, "канониры" хотели бы подписать Йозуа Киммиха на правах свободного агента как возможную замену Жоржиньо.

Киммих получил два письменных предложения из-за рубежа. Одно из них - от клуба АПЛ. Это главная причина, по которой он пока не решается подписать новый контракт с "Баварией".

Игрок проинформировал мюнхенцев о полученных предложениях. Однако в лагере Киммиха отмечают, что переговоры с Эберлем и Фройндом все еще продолжаются. Сделка с "Баварией" остается возможным вариантом, и клуб может возобновить переговоры, но теперь он готов предложить игроку лишь ту же зарплату (20-22 миллиона евро) или даже меньшую.

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"Пари Сен-Жермен" под руководством Луиса Энрике уже год проявляет значительный интерес к Киммиху. Они вели с ним переговоры еще прошлым летом. Однако тогда Киммих отказался от этого перехода.

Несмотря на предположение, что Киммих хочет еще большего повышения зарплаты, в его окружении отмечают, что нынешнее предложение "Баварии" уже является очень выгодным с финансовой точки зрения. Теперь вопрос лишь в том, какой шаг будет лучшим для него в ближайшие годы, поэтому он, по крайней мере, рассматривает два полученных варианта.

Добавим, что в этом сезоне Йозуа Киммих сыграл в 36-ти матчах "Баварии", в которых забил гол и отдал 10 голевых передач.

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Источник:
Sky Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
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