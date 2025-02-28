Легенда Манчестер Юнайтед жестко раскритиковал Бруну Фернандеша

Бывший капитан "МЮ" Рой Кин и легенда "Арсенала" Иан Райт устроили ожесточенный спор на подкасте Stick To Football относительно способности Бруну быть лидером и того, стоит ли именно его обвинять в провалах команды.

"Я вижу фанатов на матчах, они поют о Бруну. Смотрю на этих ребят и думаю: "Да вы же чертовы самозванцы!", - сказал Кин.

Когда Райт не согласился с его мнением относительно игроков "МЮ", Кин разозлился еще больше.

"Ох, Райти, хватит мне нести этот бред! Ты же смотришь матчи "Юнайтед" каждую неделю, мы больше фокусируемся именно на них. Сядь и посмотри игру вместе со мной! Все они только делают вид, что прессингуют!", - говорит Кин.

Когда Райт заметил, что Фернандеш подает пример, ведь часто спасает команду в сложные моменты, Кин снова не согласился.

"Талант - это не все! Ты снова возвращаешься к таланту - Бруну талантливый игрок, но этого недостаточно! С кем ты был в раздевалке? С Тони Адамсом! Тони Адамс был тем, кем он был, потому что он был борцом! Молодые игроки должны смотреть на кого-то и говорить: "Мне нравится, что он делает". Они все не могут забивать с 25 метров в девятку, я это понимаю. Но ты хочешь, чтобы кто-то говорил: "Ребята, вы со мной? Вы со мной?", - сказал Кин.

Напомним, что после 27 матчей "Ман Юнайтед" занимает 14 место с 33 очками.