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Тренер Манчестер Юнайтед: Онана сделал несколько великолепных сейвов, которые спасли нашу команду
Аморим высказался о голкипере МЮ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выразил поддержку вратарю Андре Онане, который в последнее время допускает ошибки.
"Онана сделал несколько великолепных сейвов, которые спасли нашу команду, и иногда у него возникают определенные проблемы - но это нормально. Думаю, если вы посмотрите на нашу команду, то найдете много игроков с такой проблемой.
Мы просто должны поддерживать Андре, готовясь к будущему", - сказал специалист.
Онана в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых пропустил 49 мячей; 8 поединков отыграл на ноль.
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