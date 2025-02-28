  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Манчестер Юнайтед: Онана сделал несколько великолепных сейвов, которые спасли нашу команду
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Манчестер Юнайтед: Онана сделал несколько великолепных сейвов, которые спасли нашу команду

Англия

Аморим высказался о голкипере МЮ

Тренер Манчестер Юнайтед: Онана сделал несколько великолепных сейвов, которые спасли нашу команду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выразил поддержку вратарю Андре Онане, который в последнее время допускает ошибки.

"Онана сделал несколько великолепных сейвов, которые спасли нашу команду, и иногда у него возникают определенные проблемы - но это нормально. Думаю, если вы посмотрите на нашу команду, то найдете много игроков с такой проблемой.

Мы просто должны поддерживать Андре, готовясь к будущему", - сказал специалист.

Онана в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых пропустил 49 мячей; 8 поединков отыграл на ноль.

Читайте такжеПолузащитник Манчестер Юнайтед может переехать в Италию
По теме
yellow-arrow
Борнмут – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 01.03.2025
yellow-arrow
Полузащитник Манчестер Юнайтед может переехать в Италию
yellow-arrow
Легенда Манчестер Юнайтед жестко раскритиковал Бруну Фернандеша
Манчестер Юнайтед Андре Онана Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости