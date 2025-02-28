Тренер Манчестер Юнайтед: Онана сделал несколько великолепных сейвов, которые спасли нашу команду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выразил поддержку вратарю Андре Онане, который в последнее время допускает ошибки.

"Онана сделал несколько великолепных сейвов, которые спасли нашу команду, и иногда у него возникают определенные проблемы - но это нормально. Думаю, если вы посмотрите на нашу команду, то найдете много игроков с такой проблемой.

Мы просто должны поддерживать Андре, готовясь к будущему", - сказал специалист.