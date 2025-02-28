Тренер Манчестер Сити ответил на вопросы журналистов относительно обвинений в финансовых нарушениях

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отказался комментировать заявление президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, который в очередной раз высказал подозрения относительно финансовых нарушений со стороны английского клуба.

Во время пресс-конференции Гвардиоле был задан вопрос относительно комментариев Тебаса. В ответ испанский специалист лишь коротко сказал: "Следующий вопрос?".

Напомним, что президент Ла Лиги сообщил, что лига подала жалобу в Европейскую комиссию на "Манчестер Сити", обвиняя клуб в нарушении законодательства ЕС о конкуренции.