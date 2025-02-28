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Тренер Манчестер Сити ответил на вопросы журналистов относительно обвинений в финансовых нарушениях

Англия

Гвардиола выступил на пресс-конференции

Тренер Манчестер Сити ответил на вопросы журналистов относительно обвинений в финансовых нарушениях

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отказался комментировать заявление президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, который в очередной раз высказал подозрения относительно финансовых нарушений со стороны английского клуба.

Во время пресс-конференции Гвардиоле был задан вопрос относительно комментариев Тебаса. В ответ испанский специалист лишь коротко сказал: "Следующий вопрос?".

Напомним, что президент Ла Лиги сообщил, что лига подала жалобу в Европейскую комиссию на "Манчестер Сити", обвиняя клуб в нарушении законодательства ЕС о конкуренции.

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Манчестер Сити Хавьер Тебас Гвардиола
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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